تكريم منى الشاذلي في «جامعة الدول» بدرع المرأة العربية (صور)

حصلت الإعلاميّة المصرية منى الشاذلي على درع المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية، وذلك فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية وراندا رزق، أمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ولفيف من الوزراء والسفراء والعرب.جاء التكريم ضمن فعاليات المنتدي الثالث للمرأة العربية للمسئولية المجتمعية تقديرًا للدور الإيجابي الذي تلعبه منى الشاذلي في دعم مشاريع التعليم والصحة عبر سنوات طويلة.وتعد منى من أكبر الإعلاميين الداعمين لجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها لغير القادرين.درع المرأة العربية يقدم لشخصيات نسائية إيجابية فى العالم العربي، بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء ورؤساء الاتحادات والجمعيات التابعة لجامعة الدول العربية.