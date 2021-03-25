«داخلية البحرين»: وضع الأمن العربي يتطلب تعزيز التعاون المشترك

أكد وزير الداخلية البحريني، الفريق أول راشد بن عبد الله آل خليفة، أن وضع الأمن العربي يتطلب استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تتطلب العمل المشترك وبأساليب مبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، انطلاقًا مما يجمع العرب من وحدة الموقف والمصير.وقال الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في كلمته اليوم الخميس، خلال المشاركة في أعمال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ 38، إن هذه الظروف وما يصاحبها من جهود أمنية مبذولة، تزيد من أهمية العمل بشكل تكاملي وتنسيقي، فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب العربية المتميزة، ووضع قائمة بالدروس المستفادة من إدارة هذه الكارثة، التي مازالت تضرب العالم وجمع هذه التجارب العربية في إطار من تبادل الخبرات، وتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه.وأشار إلى أن هذه الجهود والتحولات، فرضت قواعد حاكمة في مجال تعزيز الأمن السيبراني والمضي بخطوات متقدمة في التوسع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أمنيًا وخدميًا.ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال دورته الثامنة والثلاثين، مشروع خطة أمنية عربية عاشرة ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، إضافة إلى مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، سيتم تنفيذها خلال الأعوام 2021 و2023.كما أقر المجلس إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، وآلية استرشادية للحيلولة دون انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية وتدابير التعامل مع العائدين منهم، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة للمجلس.