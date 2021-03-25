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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: أمريكا تشن حربًا نفسية على بلادنا

الخميس 25/مارس/2021 - 06:24 م
سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
وكالات
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قال مستشار لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن الولايات المتحدة وبلدانا غربية أخرى تشن حربا نفسية على روسيا بهدف تشويه صورة الرئيس فلاديمير بوتين وتقويض مؤسسات الدولة.

وأضاف أندري إلنيتسكي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام روسية على نطاق واسع، أن واشنطن تريد أيضا تغيير أسلوب تفكير الروس في "حرب تستهدف عقول الناس".

وتراجعت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في حقبة ما بعد الحرب الباردة، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي قاتل ويستحق أن تفرض عليه عقوبات بسبب تدخله في السياسات الأمريكية وهو أمر ينفيه الكرملين.

وقال إلنيتسكي لقناة سباس التلفزيونية "نوع جديد من الحرب يبدأ على ما يبدو، ربما أطلق عليه اسم الحرب النفسية"، وأضاف أن الولايات المتحدة تستخدم إجراءات اقتصادية و"معلوماتية" في محاولات لتقويض بوتين والرئاسة والجيش والكنيسة الأرثوذكسية الروسية والشباب.

وتابع "إنها حرب تستهدف عقول الناس"، وردا على سؤال بشأن ما إن كان يتفق مع الرأي القائل بأن واشنطن تشن حربا نفسية على روسيا قال ديميتري بوسكوف المتحدث باسم الكرملين إنها "تتبع سياسة متعمدة لاحتواء روسيا وتحجيمها، هذا أمر مستمر قطعا ولا تخطئه العين".

وأضاف أن روسيا لا تقبل أي تدخل خارجي في شئونها ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى.

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