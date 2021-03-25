تسجيل زيادة في حالات كورونا بين الأطفال والمراهقين بألمانيا

رصد معهد "روبرت كوخ" الألماني زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال والمراهقين في ألمانيا.وجاء في أحدث تقرير صدر عن المعهد اليوم الخميس على الإنترنت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بين جميع الفئات العمرية، ولكنه أشار إلى أن هناك زيادة كبيرة بصفة خاصة بين الأطفال والمراهقين.وأوضح المعهد أن فيروس كورونا يصيب بصورة متزايدة رياض أطفال ومدارس وكذلك فى مجالات العمل المهني، فيما تراجع عدد حالات الإصابة في دور الرعاية ودور كبار السن.وبحسب بيانات المعهد، زادت معدلات الإصابة بالفيروس لكل سبعة أيام خلال الأربعة أسابيع الماضية بين الأطفال حتى عمر 14 عاما على مستوى ألمانيا لأكثر من الضعف.وأشار المعهد في تقريره إلى أن أطباء الأطفال يرون أن ذلك يمكن أن يُعزى إلى تزايد معدل إجراء الاختبارات، إلى جانب الفتح المتزايد لرياض الأطفال والمدارس.وقال الطبيب الألماني راينهارد برنر، عضو مجلس إدارة الجمعية الألمانية لطب الأطفال والمراهقين، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية إن فتح المدارس ورياض الأطفال يعد بالطبع سببا للآباء لإخضاع أطفالهم للاختبار.وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن صباح اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 22 ألفا و657 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و228 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة به خلال يوم واحد.