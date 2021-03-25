وزير داخلية الكويت: الاعتداءات على السعودية انتهاكًا للقانون الدولي

جدد وزیر الداخلیة الكویتي الشیخ ثامر علي صباح السالم الصباح، الخمیس، التندید بالاعتداءات الأخیرة على المملكة العربیة السعودیة، محذرًا من أنھا تمثل انتھاكًا وخرقًا للقانون الدولي والإنساني.وقال الشیخ ثامر الصباح، في كلمته خلال المشاركة في أعمال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ38، إن "بسط الأمن في ربوع وطننا العربي مسئولیة مشتركة ملقاة على عاتقنا جمیعًا والمواطن العربي ینتظر منا الكثیر لإیمانه بأن الأمن والاستقرار ھو قاطرة التنمیة في كل الوطن، وھو السبیل الى تحقیق طموحه في التقدم والرخاء مما یقتضي منا تنسیق الجھود لمواجھة التحدیات التي تسعى العبث والنیل من استقرارنا".وأوضح أن في مقدمة ھذه التحدیات التھدیدات الإرھابیة والاعتداءات التخریبیة وآخرھا الاعتداء الإرھابي الغادر المتكرر على المدنیین والمنشآت النفطیة بالمملكة العربیة السعودیة، والتي تعد أعمالًا عدائیة وتخریبیة ممنھجة تمثل انتھاكًا صارخًا لقانون الدولي الإنساني، وتستھدف استمرار إمدادات الطاقة في العالم فضلًا عن تقویض الأمن والاستقرار بالمنطقة.وجدد تأكید وقوف دولة الكويت جنبًا إلى جنب مع المملكة العربیة السعودیة في كل ما تتخذه دفاعًا عن أمن مواطنیھا ومقدراتھا، كما رحب بمبادرتھا للسلام لإنھاء الحرب في الیمن ووقف شامل لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة والتي لاقت ترحیبًا من المجتمع الدولي حتى یعود الاستقرار إلى اليمن.