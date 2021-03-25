«طب عين شمس» ينظم معرضًا خيريًا للملابس ومستلزمات المنزل

نظم قسم طب المجتمع والتنمية وطب الصناعات بجامعة عين شمس، بالتعاون مع الدعم الطلابي بالكلية معرض خيري للملابس ومستلزمات المنزل للطلاب بأسعار رمزية.ويستمر المعرض على مدار يومي ٢٤، ٢٥ مارس بمدرج قسم طب المجتمع ويخصص العائد منه لمستشفيات جامعة عين شمس تحت إشراف وتنسيق الدكتورة نيرة سامي الأستاذة بقسم طب المجتمع والتنمية وطب الصناعات.وتم خلال المعرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة، حيث لا يسمح بالتواجد بالمعرض دون ارتداء الماسك الطبي، كما كان هناك حرص على تحقيق التباعد الاجتماعي وعدم دخول أكثر من خمسة أفراد داخل القاعة مع استخدام معقم اليدين عند الدخول.