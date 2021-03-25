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محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1048 إصابة بكورونا في جنوب إفريقيا

الخميس 25/مارس/2021 - 05:41 م
كورونا في جنوب إفريقيا
كورونا في جنوب إفريقيا
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أعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي، زويلي مكيزي، تسجيل البلاد 1048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مكيزي- وفقا لموقع "أول أفريكا نيوز" الإخباري- أن حصيلة الوفيات ارتفعت في البلاد لتصل إلى 52 ألفا و372 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 121 حالة وفاة جديدة.

ومن بين أحدث الوفيات، وفقا للبيانات الرسمية، سجلت مقاطعتا فري ستيت وليمبوبو 38 حالة وفاة في كل منهما خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة في مقاطعة جوتنج، و8 في منطقة كيب الشمالية، و5 في مقاطعة كوازولو ناتال، و4 في كل من منطقة كيب الشرقية ومبومالانجا.

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