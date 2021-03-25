1048 إصابة بكورونا في جنوب إفريقيا

وأوضح مكيزي- وفقا لموقع "أول أفريكا نيوز" الإخباري- أن حصيلة الوفيات ارتفعت في البلاد لتصل إلى 52 ألفا و372 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 121 حالة وفاة جديدة.





ومن بين أحدث الوفيات، وفقا للبيانات الرسمية، سجلت مقاطعتا فري ستيت وليمبوبو 38 حالة وفاة في كل منهما خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة في مقاطعة جوتنج، و8 في منطقة كيب الشمالية، و5 في مقاطعة كوازولو ناتال، و4 في كل من منطقة كيب الشرقية ومبومالانجا.

أعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي، زويلي مكيزي، تسجيل البلاد 1048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.