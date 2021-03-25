الجمهور ينتظر: تعرف على كواليس قصة «ولاد ناس»

ينتظر متابعو الدراما الاجتماعية في شغف قدوم شهر رمضان للاستمتاع بمشاهدة عرض مسلسل "ولاد ناس"، الذي تتناول حلقاته قصصًا من الواقع الإنساني للمجتمع المصري.وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، عن أن قصة العمل تتناول مناقشة اجتماعية حول العلاقة بين الآباء والأبناء والمدرسة وأهمية الصحة النفسية لأولادنا ومَن تقع عليه المسئولية في ذلك، وتفاصيل أخرى تظهر خلال حلقات المسلسل المشوّق.يشارك فى بطولة "ولاد ناس" عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخي، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازي، وفريد النقراشي، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدني، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.