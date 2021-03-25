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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تقدم خطة لتعزيز الإنتاج العضوي بصفقة أوروبا الخضراء

الخميس 25/مارس/2021 - 05:35 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
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قدَّمت المفوضية الأوروبية خطة عمل لتنمية الإنتاج العضوي؛ بهدف الوصول إلى 25% من الأراضي الزراعية تكون مزروعة زراعة عضوية بحلول عام 2030، وكذلك زيادة تربية الأحياء المائية العضوية بشكل كبير.
وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الخميس، أن الإنتاج العضوي يحمل العديد من الفوائد المهمة، إذ تتمتع الحقول العضوية بتنوع بيولوجي أكبر بنسبة 30% تقريبًا، ويحصل المزارعون العضويون على دخل أعلى وأكثر مرونة من غيرهم، ويتمكن المستهلكون من التعرف بالضبط على ما يحصلون عليه من منتجات بفضل الشعار العضوي للاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، قال نائب رئيس المفوضية للصفقة الأوروبية الخضراء، فرانس تيمرمانز، "الزراعة هي أحد المحركات الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي والذي يمثل تهديدًا كبيرًا للزراعة. نحن بحاجة ماسة إلى استعادة التوازن في علاقتنا مع الطبيعة. هذا ليس شيئًا يواجهه المزارعون وحدهم، ولكنه يشمل السلسلة الغذائية بأكملها. من خلال خطة العمل هذه، نهدف إلى زيادة الطلب على الزراعة العضوية، ومساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات مستنيرة، ودعم المزارعين الأوروبيين. كلما كرسنا المزيد من الأراضي للزراعة العضوية، كانت حماية التنوع البيولوجي في تلك الأرض والمناطق المحيطة بها أفضل".
وتتماشى خطة العمل التي قدمتها المفوضية الأوروبية مع "صفقة أوروبا الخضراء" واستراتيجية "من المزرعة إلى الشوكة" واستراتيجيات التنوع البيولوجي. وتم تصميم هذه الخطة لتزويد القطاع العضوي سريع النمو بالفعل بالأدوات المناسبة لتحقيق هدف الـ25%. كما تطرح 23 إجراءً منظمًا حول ثلاثة محاور، وهي: تعزيز الاستهلاك، وزيادة الإنتاج، وزيادة تحسين استدامة القطاع لضمان نمو متوازن.
وتشجع المفوضية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطوير خطط عمل لزيادة حصتها الوطنية من الزراعة العضوية، حيث توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بحصة الأراضي الزراعية الخاضعة للزراعة العضوية حاليًا، وتتراوح من 0.5% إلى أكثر من 25%. وستكمل خطط العمل العضوية الخطط الإستراتيجية الوطنية في إطار السياسة الزراعية المشتركة.

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