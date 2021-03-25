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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مينا مسعود يبدأ تصوير «في عز الضهر» مطلع أبريل

الخميس 25/مارس/2021 - 06:25 م
مينا مسعود
مينا مسعود
منار إبراهيم
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يستعد الفنان مينا مسعود لبدء تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "في عز الضهر" الذي يعتبر أولى بطولاته المطلقة بالسينما المصرية بعد فيله العالمي "علاء الدين".

كشفت مصادر من داخل فريق العمل، لـ"الدستور"، عن أن صناع الفيلم يستعدون لانطلاق التصوير بعد تعطل التصوير خلال الفترة الماضية، وينتظر فريق العمل عودة مينا من الخارج لبدء التصوير مطلع الشهر المقبل بعد انتهاء شهر رمضان على أقصى تقدير.

ويقدم مينا خلال العمل دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع هنا الزاهد.

يشار إلى أن فيلم "في عز الضهر" أول أعمال مينا مسعود في السينما المصرية، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سيجنال فيلم"، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، ومحمود حجازي، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطاله.

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