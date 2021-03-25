الداخلية التونسية: إحباط محاولتي هجرة غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، عن أن وحدات الحرس الوطني قامت بإحباط عمليتي هجرة غير شرعية بولايتي صفاقس وبنعروس.

وأوضحت الوزارة- في بيان علي الصفحة الرسمية- أن دورية الحرس الوطني بولاية صفاقس، تمكنت من القبض علي 4 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة، وحجزت لديهم مبلغًا ماليًا قدره 1400 دينار.

كما قامت دورية الحرس الوطني بولاية بنعروس، بإلقاء القبض على شخص بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا. وباستجوابه، اعترف بأن لديه قارب بحري قام بوضعه في أحد المنازل بقصد تنفيذ عميله الهجرة غير الشرعية.