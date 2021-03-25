الديمقراطي الإيطالي يطالب أوروبا اتباع سياسة التوزيع العادل للقاحات

حث الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي أنريكو ليتّا، الخميس قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وزعماء الدول الأعضاء على "التحدث بصوت واحد" بشأن السياسات الخاصة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل عادل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن أنريكو قوله، إنه في اجتماعنا تم التأكيد على أنه بهذه الطريقة فقط يمكننا حماية المواطنين وضمان التحرر من الوباء في أسرع وقت ممكن، إنها مسئولية تاريخية، وعلى الجميع أن يعي بأن التوزيع العادل للقاحات هو الطريق الأفضل.