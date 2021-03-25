وزراء الداخلية العرب يعقدون اجتماعات الدورة الـ 38

عقد وزراء الداخلية العرب اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي، اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن العلاقة التكاملية بين أجهزة المؤسسات الأمنية بالدول العربية من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب عبر تاريخه أسهمت في بناء خطط واستراتيجيات عربية، شملت الوقاية من الجريمة، ومكافحة المخدرات، ومكافحة الإرهاب، والسلامة المرورية، والرقابة المالية، إضافةً إلى الحماية المدنية، والتوعية الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات مقدرة على المستوى الرسمي والشعبي.وقال الوزير السعودي في نص كلمته: "إن ما تحقق وما يتحقق - ولله الحمد - من نجاح لمؤسساتنا الأمنية في مواجهة ما يُحيط بأمننا العربي من تحديات ومتغيرات عالمية ومحلية، قد أسهم في تعزيز العلاقة التكاملية بين أجهزة الأمن والمواطنين، ورفع مستويات إدراكهم وتفهمهم لدور أجهزة الأمن في حياتهم واستقرارهم، وأهمية تعاونهم معها لإنجاح هذا الدور الذي تفرضه واجبات الوطن ومسؤوليات المواطنين، ونتطلع إلى تنامي هذا الدور لتعزيز علاقة المواطنين بأجهزة الأمن التي تعمل من أجل سلامتهم وأمنهم واستقرارهم".وأضاف: "أثق أننا من خلال تعاوننا المشترك قادرون -بإذن الله- على تجاوز كل تحدٍ يعكر صفو الأمن والأمان ".من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، أنه رغم التباطؤ الذي تسببت فيه جائحة كورونا على الأصعدة كافة، إلا أن مجلس وزراء الداخلية العرب حقق عدة مكتسبات من بينها فريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم الجهات الأمنية في الدول العربية من خلال عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي الأجهزة الأمنية العربية والمنظمات الأمنية العالمية.وتسلم وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عثمان علي الغانمي، رئاسة الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس من نظيره السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ علي رئيس الدورة السابقة، ثم أقر برنامج العمل وجدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس.