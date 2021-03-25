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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الجمعة.. تراث أم كلثوم بصوت رحاب عمر بقصر المانسترلى

الخميس 25/مارس/2021 - 08:24 م
رحاب عمر
رحاب عمر
خالد حماد
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يقيم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي بالمنيل، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- ضمن حفلات الموسم الثاني للمركز، حفل المطربة رحاب عمر التى تقدم ليلة فى إحياء ذكري وتراث سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في الثامنة مساء الجمعة 26 مارس.

وتُغني رحاب باقة من أجمل أغاني سيدة الغناء العربي منها: "رق الحبيب" كلمات أحمد رامي، وألحان محمد القصبجي، "أروح لمين" عبدالمنعم السباعي، وألحان رياض السنباطي، "أقولك إيه عن الشوق" كلمات عبدالفتاح مصطفى وألحان رياض السنباطي، إضافة إلى موسيقى "أنا فى انتظارك" لزكريا أحمد.

ورحاب عمر واحدة من الأصوات المصرية التي بدأت مشوارها الفنى بدار الأوبرا المصرية، حيث شاركت بالغناء فى كورال الأطفال مع المايسترو سليم سحاب، ثم شاركت بفرقة عبدالحليم نويرة كصوليست متميزة من عام 2005م وإلى الأن، كما شاركت في العديد من المهرجانات والاحتفالات منها: قرطاج (2007)، مهرجان المألوف بالجزائر (2009)، القرين بالكويت ومهرجان الإكسبو بميلانو (2015)..

كما شاركت ببطولة أوبريت الإسكندر الأكبر باليابان عام 2008، وقدمت دور الملكة المصرية بمسرحية "إبن بطوطة" بطولة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، تأليف موسيقي للمايسترو هشام جبر، والتى عُرضت بدار الأوبرا العُمانية (2014).

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