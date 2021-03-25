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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رشوان يكشف تفاصيل مشاوراته مع الحكومة لزيادة بدل الصحفيين

الخميس 25/مارس/2021 - 06:27 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد جعفر
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قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مشاوراته مع الحكومة طوال الفترة الماضية حول زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ودعم النقابة للمعاشات والبطالة كان إيجابيًا ومثمرًا، مؤكدا رغبة الحكومة الكبيرة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية في استمرار دعم الصحفيين ونقابتهم والصحافة المصرية.

أبرز النقيب أن التشاور وضع في اعتباره تقدير النقابة للأوضاع الحالية المالية والاقتصادية للدولة المصرية في ظل جائحة كورونا، وتفهّم الحكومة لضرورة دعم الصحفيين ونقابتهم في نفس هذه الظروف.

وأعلن النقيب أن هذه المشاورات أسفرت عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة بنسبة 20٪؜ بدءًا من يوليو القادم بما يصل به إلى 2520 جنيه شهريًا، مع تمتع الزملاء العاملين بالصحف القومية من إداريين وعمال بنفس نسبة الزيادة.

وأوضح أن الحكومة استجابت لمطلب زيادة دعم صندوق المعاشات، نظرًا لظروف الزملاء رواد المهنة، وخصصت لهذا 10 ملايين جنيه، وبناء على هذا أكد النقيب أنه سيتقدم لمجلس النقابة بمشروع قرار بزيادة المعاشات بنفس نسبة زيادة البدل، ليصل إلى 2100 جنيه شهريًا بدلًا من 1750.

وأعرب نقيب الصحفيين عن تقديره لتفهم الحكومة لأوضاع الزملاء الصحفيين المتعطلين عن العمل، من صحف مغلقة أو مفصولين أو مستقيلين، والذين زادت أعدادهم نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التي تحيط بصناعة الصحافة، وتخصيصها 20 مليون جنيه لدعمهم.

وأوضح أنه سيعرض على مجلس النقابة إعادة هيكلة كشوف بدل البطالة بالنقابة بما يضمن شمولها لكل الزملاء المستحقين، مع إعادة النظر في قيمة بدل البطالة الشهري لهم ورفعه بنسبة لا تقل عن 20٪؜ من قيمته الحالية البالغة 1000 جنيه.

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