«القومي للمرأة» يتلقى شكوي ضد أستاذ بجامعة القاهرة

تلقى المجلس القومي للمرأة، الخميس، شكوى من إحدى الإعلاميات تفيد نشر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقالًا على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.وحمل المقال إهانات وتشهير بالشاكية، ما يشكل جريمة طبقًا لقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات، فضلًا عما ترتب على هذا النشر من أضرار بالغة فيما تضمنه من عبارات تشكل جريمة سب وقذف يترتب عليها أضرار جسيمة بسمعة الشاكية، وتنعكس آثارها على عملها، وتنتهك حرمة حياتها الخاصة وخصوصيتها وتتضمن نشر معلومات من شأنها المساس باعتبارها وشرفها.وندّد المجلس واستنكر كل ما جاء في المقال من اتهامات وتشهير بالشاكية ويلحق الضرر والأذى النفسي والمعنوى بها وبأسرتها، إضافة إلى التأثير على عملها ومستقبلها المهنى.وأكد المجلس القومى للمرأة تقديم كافة الدعم والمساندة القانونية اللازمة للشاكية، وتقديمه بلاغا للنائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وفقًا لما جاء في الدستور المصرى والقانون.