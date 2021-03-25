«الري» تزيل 342 حالة تعدٍ على النيل والمجاري المائية

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري ممثلا في الإدارات العامة، الخميس، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت إزالة 342 حالة تعد في المحافظات على نفقة المخالفين، وبذلك يصبح إجمالي الإزالات منذ بدء الحملة القومية 59175 حالة تعد.ويتم تنفيذ الإزالات بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.