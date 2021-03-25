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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اختيار «أطفال بلا مأوى» ضمن أفضل برامج رعاية الأطفال

الخميس 25/مارس/2021 - 06:30 م
حازم الملاح
حازم الملاح
ولاء جمال
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قال حازم الملاح، المسؤول الإعلامي عن برنامج أطفال وكبار بلا مأوى، إن منظمة العمل الدولية وهيئة بلان انترناشونال، وتحالف الطفل الدولي، اختاروا برنامج أطفال بلا مأوى، ضمن أفضل البرامج التي تقدم الرعاية للأطفال في وضعية الشارع، لافتا إلى أنه تم عمل دليل تدريبي دولي يحتوي على تجربة الحكومة الرائدة في مجال أطفال بلا مأوى.

وأكد الملاح، في تصريحات صحفية، أن ذلك يعد اعترافا دوليا من منظمة العمل الدولية، وهيئة بلان انترناشونال بالخطوات التي قدمها برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، من خلال إنقاذه آلاف الأطفال بمصر، مشيرا إلى أن هناك 17 وحدة متنقلة، إلى جانب تطوير 6 مؤسسات رعاية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وأصبحت مؤسسات الرعاية بيوت آمنة.

ولفت الملاح، إلى أن هناك إدارة حالة لأول مرة من خلال بحث الأخصائيين لوضع الأسرة وزيارتها، إلى جانب العمل على دمج الأطفال داخل أسرهم كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه في حالة تعثر الأسرة يتم إيداع الأطفال داخل دور رعاية تابعة لوزارة التضامن.

وأكد المسؤول الإعلامي للبرنامج القومي أطفال وكبار بلا مأوى، أنه تم التعامل مع آلاف الأطفال في وضعية الشارع، وتقديم خدمات لهم، ومحاولة دمجهم في مؤسسات الرعاية أو مع أسرهم، لافتا إلى أنه تم دمج آلاف الأطفال بلا مأوى.

وأشار إلى أن هناك 17 سيارة متنقلة في 13 محافظة وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، أسيوط، الإسماعيلية، بورسعيد، الغربية والفيوم» تتعامل مع هؤلاء الأطفال.

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