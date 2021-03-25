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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

في ذكرى رحيله.. مهرجان الأنبا رويس باسم الفنان جورج سيدهم هذا العام

الخميس 25/مارس/2021 - 06:01 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جرجس صفوت
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مع تذكار انتقال رحيل الفنان جورج سيدهم عن عالمنا، في السابع والعشرين من مارس، يفتتح مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية بالعباسية، المهرجان المسرحي الأول للمونودراما، يوم السبت القادم، حيث تأتي دورته الأولى باسم الفنان جورج سيدهم.

يأتي ذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، وبحضور عدد من السفراء وأعضاء البرلمان والفنانين والشخصيات.

وتستمر أعمال المهرجان حتى الأربعاء الحادي والثلاثين من مارس الجاري، وتشمل لجنة التحكيم كلًا من: الفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان نضال الشافعي، المخرج السينمائي محمد حمدي، المخرجة المسرحية الدكتورة منار زين، مهندس الديكور الدكتور إيفان أديب، الموسيقار جورج قلته.

ومن المقرر عرض فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل جورج سيدهم، وفقرات مختلفة.

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