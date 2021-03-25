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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمة الجزائري: الانتخابات التشريعية المقبلة رجوع إلى الشعب واحترام لإرادته

الخميس 25/مارس/2021 - 06:50 م
صالح قوجيل
صالح قوجيل
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أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم الخميس، أهمية الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو المقبل، معتبرا أنها رجوع إلى الشعب واحترام لإرادته.

وقال قوجيل - خلال جلسة مجلس الأمة اليوم - إن "الانتخابات التشريعية المقبلة محطة هامة في مسار بناء الدولة الجزائرية، على ضوء الدستور والقانون المتعلق بنظام الانتخابات، بما من شأنه تعميق الممارسة الديمقراطية والتأسيس بالفعل لجمهورية جديدة يحرص الرئيس عبدالمجيد تبون عليها تنفيذا لالتزاماته التي قطعها أمام الشعب".

وأضاف أن "الاستحقاقات المقبلة هي رجوع إلى الشعب واحترام لإرادته ورغبته في اختيار ممثليه، وإن الجزائريين سينتخبون في يونيو المقبل على الجزائر وعلى الجمهورية الجديدة بهدف المحافظة على استقلالية القرار السياسي للدولة الجزائرية".

ودعا قوجيل أعضاء مجلس الأمة إلى المساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة وإغلاق الباب أمام المشككين في مستقبل البلاد، مشيدا بدور السلطة المستقلة للانتخابات التي وصفها بأنها "الضامن لنزاهة العملية الانتخابية، والتي أثبتت جدارتها في المواعيد الانتخابية السابقة، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 أو بالاستفتاء على الدستور في الأول من نوفمبر 2020".

وأشاد رئيس مجلس الأمة بدور الجيش الجزائري الحريص على ضمان أمن الوطن وسلامة أراضيه وحماية أمن المواطنات والمواطنين، منددا بالمشككين في الإرادة الصادقة للدولة، وشبه تلك الأصوات بالأبواق التي كانت تشكك في قيام الثورة التحريرية التي أطلقها أبناء الشعب الجزائري.

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