مصدر بـ«التعليم» يكشف تفاصيل وضع امتحانات الثالث الثانوي

كشف مصدر مسئول بالمركز القومي للامتحانات عن تفاصيل جديدة خاصة بوضع امتحانات الصف الثالث الثانوي.وقال المصدر لـ"الدستور": إن المركز قد بدأ في الإعداد لوضع بنوك أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي والمقرر عقدها في شهر 7 المقبل.وأضاف المصدر أن الفريق إعداد الأسئلة سيجتمع دوريًا مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعدما تم اختيار أفضل المعلمين على مستوى كل مديرية تعليمية، لمشاركتهم في وضع بنوك الأسئلة الخاصة بامتحانات الصف الثالث الثانوي سواء كانت التجريبية أو الأساسية.وأشارت المصادر إلى أن مواصفات الامتحان الخاصة بالصف الثالث الثانوي مبهمة وغير معلنة، ولم يتم الاستقرار عليها ولكن يتم العمل على وضعها، مؤكدًا أن الطالب سوف يكتشف مواصفات الامتحان من خلال الامتحان التجريبي الذي سيتمرن عليه تمهيدًا للامتحان الأساسي.وأكد المصدر أنه من المتوقع أن تقوم الوزارة أيضًا بعمل نماذج استرشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي آخر شهر مايو المقبل حتى يتمكنوا من دخول الامتحان وهم مُلمون بكل شيء.وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الشخصية خلال الساعات الماضية: "لا علاقة للثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل ولا يجب الإسقاط عليها لأنها مختلفة تمامًا عن ما يتم للصفين الأول والثاني الثانوي".وأضاف الوزير: "الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز ولكن لن يمكن الدخول إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان".