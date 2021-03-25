السبت.. ضعف ضخ المياه بقرى ومدينة دير مواس بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، أنه سيتم ضعف ضخ مياه الشرب بمدينة وقرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا يوم السبت القادم، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه دير مواس الجديدة.وأوضح المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا، أن الشركة ستقوم بأعمال تطهير بمحطة مياه ديرمواس الجديدة يوم السبت المقبل بدءا من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا وهو ما سيتسبب في ضعف ضخ المياه بمدينة ديرمواس والقرى التابعة لها.وطالب الشهاوي أهالي المدينة والقرى بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القيام بأعمال تطهير المحطة، مؤكدا أن الهدف من هذه الأعمال تقديم خدمة جيدة ومتميزة وكوب ماء شرب صحي وآمن، لافتا إلى أن الشركة تتلقى كافة شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن وخدمتي المحمول والواتس وتقوم بدراستها والعمل على حلها فورا.