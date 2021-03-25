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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جورجيا تتلقى 30 ألف جرعة من لقاح فايزر

الخميس 25/مارس/2021 - 05:26 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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وصلت نحو 29 ألفًا و250 جرعة من اللقاح الأمريكي- الألماني "فايزر- بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى جورجيا، اليوم الخميس.

وتبلغ فاعلية لقاح "فايزر- بيونتك"، استنادًا إلى الأدلة المستمدة من التجارب السريرية، نسبة 95 في المئة في الوقاية من كوفيد- 19 المؤكد مختبريًا.

واعتبارًا من اليوم، سيُسمَح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا بالتسجيل للحصول على اللقاح في جورجيا، والاختيار بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا البريطاني، على أن يتم التطعيم فقط في العيادات المزودة بوحدات العناية المركزة في جورجيا.

وسيكون تطعيم فايزر متاحًا في أربع عيادات في العاصمة تبليسي، وسيتعين على الأفراد الذين يتلقون أيًا من اللقاحين البقاء في العيادات لمدة 45 دقيقة، بدلًا من 30 دقيقة، حتى تتمكن الفرق الطبية من ملاحظة أية نتائج سلبية تحدث.

وجاء قرار تمديد فترة المراقبة من 30 دقيقة بعد وفاة ممرضة في 19 مارس بسبب تعرضها لصدمة حساسية (أو فرط الحساسية) بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.

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