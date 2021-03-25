«الوطنية للصحافة» تستنكر تجاوزات أستاذ بإعلام القاهرة

استنكرت الهيئة الوطنية للصحافة التجاوزات والاتهامات التي نشرها أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الإعلام، جامعة القاهرة، تجاه الإعلاميين والصحفيين، والتي بلغت حد السّباب دون أي وازع من قيم وأخلاق تمثل السياج الواقي بين النقد الذي يهدف إلى الإصلاح والبناء وبين كيل الاتهامات الباطلة التي تغذي الفتنة والفرقة.وقالت الهيئة إنّه كان ينبغي على عضو هيئة تدريس كلية الإعلام الالتزام بمعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التي "يدّعي بهتانًا" غيابها عن المشهد الإعلامي المصري.وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة إلى قيامها باتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون للحفاظ على كرامة العاملين بالمنظومة الإعلامية والصحفية، وتؤكد في الوقت نفسه أن ما يشهده وطننا الحبيب من إنجازات كبيرة في جميع المجالات والعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الحميدة يستدعي إعلاء الصالح العام فوق أي مصالح شخصية مهما كانت دوافعها.