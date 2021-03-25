توافد جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب قبل افتتاحه «صور»

توافد الجمهور على معرض الإسكندرية للكتاب في دورته التاسعة بأرض الكوتة المقرر أن يفتتحه هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.يشارك في الدورة نحو 100 دار نشر منها قطاعات وزارة الثقافة المعنية بعملية نشر الكتب، لرفع الوعي ومواجهة الأفكار الظلامية.وتطبق الهيئة كل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا التى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن، إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء بـ50%.وتقدم الهيئة وقطاعات الوزارة المشاركة في المعرض تخفيضات على إصداراتها لدعم الجمهور على اقتناء الكتب، وتشجيعهم على القراءة في ظل الظروف التي يمر بها العالم.