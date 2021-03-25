«الأغذية العالمي» يحصل على 15 مليون يورو من برنامج الدين المصري الألماني

حصل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر عام 2020 على مساهمة مالية تقدر ب15 مليون يورو من برنامج مبادلة الدين المصري الألماني، واستخدم هذا التمويل لدعم سد الاحتياجات الغذائية والتعليمية لبعض الأسر في إطار مشروع "الاستثمار في الموارد البشرية في المناطق الريفية بصعيد مصر"، حيث يستهدف هذا المشروع في المقام الأول خلق فرص أمام المرأة لكسب عيشها حتى يتسنى لها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرات الأسر على الصمود.وذكر بيان لسفارة المانيا بالقاهرة اليوم الخميس، أن نتائج ملموسة لهذه الشراكة المثمرة بين برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وبنك التعمير الألماني ظهرت بعد مرور عام على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركاء المصريين.وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يصل إلى سيدات في بعض المجتمعات الريفية والمهمشة وقدم لهن إمكانيات الحصول على قروض صغرى وفرص للتدريب والحصول على استشارات والانخراط في شبكات التواصل ذات الصلة؛ وقد تيسر للعديد منهن بفضل هذا الدعم البدء في إقامة مشاريع للعمل والكسب وهي خطوة شكلت تغييرا جوهريا في حياتهن.