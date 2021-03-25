الأردن: 274 ألفًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الخميس، عن أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 273 ألفًا و921 شخصًا حتى الآن.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 75921 شخصًا، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى المملكة، مشيرة إلي أن عدد المسجلين على منصة تلقي القاح، بلغ 777825 شخصًا.