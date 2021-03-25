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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إطلاق اسم شاكر عبدالحميد على صالون أكاديمية «ضي»

الخميس 25/مارس/2021 - 05:17 م
شاكر عبدالحميد
شاكر عبدالحميد
ايهاب مصطفى
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قرر مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، اليوم الخميس، إطلاق اسم المفكر الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، على صالون أكاديمية "ضي" للفنون، المنتظر افتتاحها خلال يونيو المقبل.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن جاليري ضي يشهد تدشين أكاديمية جديدة له خلال أسابيع، بافتتاح معرض أعمال كاملة لتاريخ فنان تشكيلي كبير مقترن بالمفكر الراحل، لافتًا إلى تدشين صالون شاكر عبدالحميد خلال افتتاح الأكاديمية.

وأضاف «قنديل» أن الصالون الجديد يتيح للمبدعين والمثقفين كافة، مناقشة وتوقيع مؤلفاتهم فى فعاليات متعددة دون تقيد بنوعية الأعمال، مشيرًا إلى تنوع فعاليات الصالون بين الشعر والأدب والقصة والاقتصاد والاجتماع والدراسات المتنوعة.

وأكد «قنديل» أن الصالون الجديد سيشهد تعاونًا كبيرًا مع الجهات الثقافية والفنية والإعلامية كافة، وأنه سيرتبط بجميع المبدعين الأحرار وذوي الصلة بالكيانات الكبرى، كالهيئات الثقافية ونقابة اتحاد كتاب مصر ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين واتحاد الناشرين ودور النشر، منوهًا إلى تقديم خدماته لكل المبدعين بمحافظات مصر.

ولفت «قنديل» إلى استمرار فعاليات منتدى محمد عفيفي مطر بجاليري ضي مستقلًا عن صالون أكاديمية العرب للثقافة والفنون الذي يحمل اسم الدكتور شاكر عبدالحميد، مشيرًا إلى افتتاح الصالون الجديد بتدشين تمثال للمفكر الكبير ينفذه الفنان التشكيلي طارق الكومى مدير متحف محمود مختار.

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