قصور الثقافة تختتم فعاليات ورشة التسويق الإلكتروني

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، فعاليات المجموعة الأولى من الورشة التدريبية "التسويق الإلكتروني" لخمسة وعشرين متدربا من العاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية.وهنأت رئيس الإدارة المركزية المتدربين لاجتيازهم الورشة، مشيرة أن الهدف الأساسي منها هو صقل مهارات المشاركين ليكونوا بارعين في تسويق المنتج الثقافي بمختلف أنواعه، لينعكس ذلك بدوره على المؤسسة الثقافية التي ينتمون لها في ظل الطفرة المعلوماتية والتقدم التكنولوجي وعبر انتشار وسائل التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، التي ستساهم بدورها في تحقيق عملية التسويق الثقافي وتوظيفها بشكل جيد، مما يساعد على انتشارها وسط الجمهور المستهدف وعبر تطويع كافة الآليات والسبل للوصول الي الهدف المنشود وعرض المنتج الثقافي بشكل تنافسي احترافي وعالمي.اختتمت إيمان عثمان محاضر ومدرب بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بماسبيرو أخر محاضرات الورشة بإلقاء الضوء على الفرق بين صناعة المحتوى وكتابته وكيفية الدمج بين المحتوى وإبداع عمل يجذب انتباه العابرين، موضحة أن المحتوى له العديد من الأنواع والأشكال، كما تناولت معنى الهاشتاج وأنواعه وأسباب استخدامه، وكيفية اختياره واستثماره في التسويق، وما هي المحظورات التي يجب تجنبها عند استخدام الهاشتاج للتسويق.