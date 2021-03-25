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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال»: المبادرات الرئاسية أنقذت الاقتصاد المصري من تداعيات كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 06:34 م
المهندس عمرو فتوح
المهندس عمرو فتوح
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري بدر، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت إنقاذ الاقتصاد المصري من تداعيات جائحة كورونا من خلال توجيه البنك المركزي بإطلاق المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية.

وأضاف فتوح لـ"الدستور"، أن مبادرة تمويل شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستساعد الكثير على إقامة مشروعات خاصة بهم، بالإضافة إلى زيادة حجم مصانع مستلزمات الإنتاج ودمج الاقتصادي غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في خفض نسبة البطالة عن طريق توفير فرص عمل مناسبة للشباب وحديثي التخرج، بالإضافة إلي مساهمته في زيادة الناتج المحلي، وقدرة منتجاته على المنافسة في الأسواق الخارجية.

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