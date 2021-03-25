اختتام المناورات العسكرية السعودية الأمريكية «مخالب الصقر 3»

اختتمت، اليوم الخميس، مناورات التمرين العسكري المشترك (مخالب الصقر ٣) بين القوات البرية السعودية والمشاة البحرية الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مناورات التمرين شهدت فعالية متواصلة وتأثيرًا حاضرًا في جميع جوانب التمرين التي اتضح من خلالها التدريب المتميز والإشادة بالتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف.وأوضحت الوكالة أن هذا التمرين ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في المجال العسكري.