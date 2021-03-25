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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يشكر مسئولى شركة غازات الطبية لتبرعهم بـ6 أجهزة تنفس صناعي

الخميس 25/مارس/2021 - 06:40 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مسؤولى شركة غازات لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتى قامت بالتبرع بـ ٦ أجهزة تنفس صناعي لمحافظة بورسعيد ضمن مشاركة اجتماعية للشركة.

ووجه المحافظ الشكر لمسؤولى الشركة على جهودهم فى التبرع بـ ٦ أجهزة تنفس صناعي خلال هذه المرحلة الحرجة، مؤكدا  أهمية التعاون مع المحافظة من كافة الجهات فى دعم القطاع الصحى خلال هذه المرحلة والتى تتطلب المزيد من الوعى وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أهمية دور الشركة فى محافظة بورسعيد لتوفير وإنتاج الغازات الطبية والصناعية، وتوفير مخزون من الغازات الصناعية لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية.

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