ضبط أسماك ومنتجات فاسدة في حملة تموينية بالبحيرة

واصلت مديرية تموين البحيرة، وبالتنسيق مع مباحث تموين البحيرة، شن حملات مكثفة على أسواق البحيرة ومخازن السلع لضبط التلاعب بصلاحية الأغذية.وشدد المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، على تشديد وتكثيف الحملات استعدادا لشهر رمضان وأعياد الربيع، وقيام بعض التجار بعرض سلع منتهية الصلاحية مما يضر بصحة المواطنين، وبناء على المعلومات تم ضبط كمية قدرها 53000 كجم (53 طنا) من ترمس إثيوبي مستورد يقوم بإعادة تعبئته داخل عبوات مدون عليها إنتاج محلي ومد فترة الصلاحية بالتلاعب والغش للتربح والكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التوين بالبحيرة، ورفقة مفتاح عبداللطيف رئيس الرقابة التجارية.وبكفر الدوار، تمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط 5.275 طن سمك ماكريل وهارنج مجهولة المصدر، وضبط نصف طن بلح مجهولة المصدر وتصنيع دون سجل صناعي.وضبط 8 كراتين قمر الدين، بكل كرتونة 20 لفة، وزن اللفة 400 جرام، بإجمالي 160 لفة، وكذلك عدد 30 باكتة بلح تمر، بكل باكتة 20 كيسا، وزن الكيس 700 جرام.كما تم ضبط 5 كراتين زيت شطارة، بكل كرتونة عدد 12 زجاجة، بإجمالي كمية 600 زجاجة مجهولة المصدر دون فواتير، وكذلك تم تنفيذ قرار النيابة العامة اليوم وذلك لإعدام حرز القضية، عبارة عن كمية قدرها 7.600 طن حنة منتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع شرطة كفر الدوار والإدارة الصحية.