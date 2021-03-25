روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع سوريا و5 دول أخرى

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، استئناف الرحلات الجوية مع 6 دول من بينها سوريا، بدءا من مطلع شهر أبريل المقبل.وقال المقر العملياتي لمكافحة انتشار فيروس كورونا الروسي- في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)- إن روسيا ستستأنف رحلاتها مع ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا اعتبارًا من 1 أبريل.وفي السياق، أكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أنه بالاتفاق مع رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، قد تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة مع فنزويلا اعتبارًا من 1 أبريل 2021 (موسكو- كاراكاس مرتين في الأسبوع)، وسوريا (موسكو- دمشق مرة في الأسبوع)، وطاجيكستان (موسكو- دوشانبي مرة واحدة في الأسبوع)، وأوزبكستان (موسكو- طشقند مرة واحدة في الأسبوع) وسريلانكا (موسكو- كولومبو مرة واحدة في الأسبوع).