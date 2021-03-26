تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 في مصر بالمحافظات

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وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد في الفترة المقبلة ستشهد أمطارًا خفيفة جدًا مختلفة عن السابق، وذلك على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والرياح ستكون نشطة على بعض المناطق الموجودة على السواحل الشمالية العربية، مؤكدة على أن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة في كافة أنحاء المحافظات الفترة القادمة، وذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك عقب الموجة الحارة التي واجهتها مصر في الفترة السابقة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات نبدأ في محافظة القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، مطروح العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة، سوهاج العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة، قنا العظمى 26 درجة أما الصغرى 17 درجة، أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة. وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد في الفترة المقبلة ستشهد أمطارًا خفيفة جدًا مختلفة عن السابق، وذلك على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والرياح ستكون نشطة على بعض المناطق الموجودة على السواحل الشمالية العربية، مؤكدة على أن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة في كافة أنحاء المحافظات الفترة القادمة، وذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك عقب الموجة الحارة التي واجهتها مصر في الفترة السابقة.نبدأ في محافظة القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، مطروح العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة، سوهاج العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة، قنا العظمى 26 درجة أما الصغرى 17 درجة، أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

حالة الطقس من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الجميع يوميًا، لذلك ترتفع عمليات البحث بشكل مكثف يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على موقع الإلكتروني "جوجل" عن حالة الطقس اليوم في مصر وأخر تعليقات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الجو ودرجات الحرارة في مصر إلى إين وصلت.وفي الفترة الأخيرة حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات تشهد عدم استقرار في درجات الحرارة، حيث يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.ونظرًا لاستمرار عمليات البحث المستمرة في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت بموقع جوجل، من قبل المواطنين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، لذلك يرصد لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 في مصر، وذلك وفقًا لتصريحات للهيئة العامة للأرصاد الجوية.وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وسيكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ومناسب على السواحل الشرقية، وأيضًا سيكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس معتدل على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.