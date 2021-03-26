رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:00 ص
الطقس
الطقس
هبه محمد
طباعة
حالة الطقس من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الجميع يوميًا، لذلك ترتفع عمليات البحث بشكل مكثف يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على موقع الإلكتروني "جوجل" عن حالة الطقس اليوم في مصر وأخر تعليقات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الجو ودرجات الحرارة في مصر إلى إين وصلت.

وفي الفترة الأخيرة حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات تشهد عدم استقرار في درجات الحرارة، حيث يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ونظرًا لاستمرار عمليات البحث المستمرة في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت بموقع جوجل، من قبل المواطنين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، لذلك يرصد لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 في مصر، وذلك وفقًا لتصريحات للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 في مصر بالمحافظات

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وسيكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ومناسب على السواحل الشرقية، وأيضًا سيكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس معتدل على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

تابع أيضاً:

سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 26-3-2021 في البنوك (dostor.org)

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد في الفترة المقبلة ستشهد أمطارًا خفيفة جدًا مختلفة عن السابق، وذلك على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والرياح ستكون نشطة على بعض المناطق الموجودة على السواحل الشمالية العربية، مؤكدة على أن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة في كافة أنحاء المحافظات الفترة القادمة، وذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك عقب الموجة الحارة التي واجهتها مصر في الفترة السابقة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات

نبدأ في محافظة القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، مطروح العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة، سوهاج العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة، قنا العظمى 26 درجة أما الصغرى 17 درجة، أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يسرا وحسين فهمي ضمن النجوم المشاركين في موكب المومياوات الملكية

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

«هشموا رأسه».. ثلاثة أشخاص يقتلون موظفًا لخلافات على الجيرة


الصور

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الأكثر قراءة

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

فيلة الغابات الأفريقية مهددة بالانقراض

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26-3-2021

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021

إيطاليا تفوز على أيرلندا الشمالية 2-0 فى تصفيات مونديال 2022

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 