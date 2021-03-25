بعد اختيارها للمشاركة فى نقل المومياوات الملكية.. أبرز المعلومات عن هند صبري

تصدرت الفنانة هند صبري منصات السوشيال ميديا عقب إعلانها للمشاركة فى نقل المومياوات الملكية، حيث كشفت عن مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.ونشرت هند إعلان الرحلة الذهبية التي تجوب شوارع القاهرة، عبر حسابها على Instagram، وكتبت: "الرحلة_الذهبية.. 3 أبريل موعد موكب المومياوات الملكية.. نقل 22 مومياء من المتحف المصرى لمتحف الحضارة.. من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات.. والتحرك يبدأ بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام، فخورة بمشاركتي في هذا الحدث التاريخي".وفى هذا السياق تستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن هند صبري وهي كالآتي.-هند صبري ممثلة تونسية اشتهرت بعملها في مصر.-ولدت في ولاية قبلي في تونس، وعرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما موسم الرجال وصمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي.-لفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة 2001، والذي يحكي قصة فتاة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، وهذا الدور هو الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع إسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية.-من أشهر الأعمال التي شاركت فيها مواطن ومخبر وحرامي للمخرج داود عبد السيد وهو الفيلم الذي كررت فيه تقديم المشاهد المثيرة، وهو ما كاد يحصرها لاحقًا في هذه النوعية من الأدوار، لولا تداركها الأمر في أفلام لاحقة ومن بينها الفيلم عايز حقي، إزاي البنات تحبك وفيلم أحلى الأوقات.- نالت عام 2004 جائزة أحسن ممثلة من المركز الكاثوليكي المصري، عن دورها في فيلم أحلى الأوقات. شاركت في نوفمبر 2007 في مهرجان دمشق السينمائي الدولي كعضوة في لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الطويلة.- الممثلة "هند صبري" حاصلة على درجة ماجستير في حقوق الملكية الفكرية، وهي مرسمة منذ فيفريشباط 2007 في جدول المحاماة بتونس.- تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف.-وفي عام 2019 اختيرت عضوة للجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي العالمي في دورته الـ 76.