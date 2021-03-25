السيسي: شرفت باستقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، باستقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شرفت اليوم باستقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في إطار حرص مصر على تعزيز التنسيق الوثيق مع المجلس الرئاسي الليبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية".استقبل الرئيس السيسي اليوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى كلٍ من عبدالله اللافي نائب المجلس الرئاسي الليبي، وعماد الطرابلسي رئيس جهاز المخابرات العامة الليبي المكلف، وطارق الحويج القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة.