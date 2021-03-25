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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا: فحص 1116 حالة بقرية «الغريب» بزفتى ضمن «حياة كريمة»

الخميس 25/مارس/2021 - 06:36 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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نظمت جامعة طنطا، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية مجانية إلى قرية "الغريب" بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

أشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأضاف أن القافلة أجرت الكشف وقدمت العلاج والأدوية بالمجان لـ1116 حالة في العديد من التخصصات، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرح الدكتور عماد عتمان، بمواصلة جامعة طنطا لتنظيم القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، استكمالًا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.

شارك فى فعاليات القافلة الدكتورة سحر هزاع وكيلة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيلة كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أم ابراهيم الساعى وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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