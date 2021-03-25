نضال الشافعى يكشف كواليس تعاونه مع أبطال «فى يوم وليلة»

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته بالاشتراك في مسلسل «في يوم وليلة» الذي يعرض هذه الفترة ويحقق نجاحات عديدة.وتحدث نضال، لـ«الدستور» عن تجربته في العمل قائلًا:"أنا سعيد للغاية بالتواجد في عمل قوي مثل "في يوم وليلة"، لأسباب عديدة من ضمنها مشاركة الفنان أحمد رزق وداليا مصطفى، فأنا أعرفهما منذ زمن بعيد، وتقابلنا كثيرًا خلال تواجدي في المعهد العالي للفنون المسرحية، كذلك محمد جمعة، فهو ابن دفعتي بالمعهد، لذا كان التعاون معه فيه الكثير من الألفة والتقارب الشديد، فالكواليس كانت مبهجة وكوميدية للغاية، مؤكدًا أن التعاون مع المخرجة شيرين عادل محبب لقلبه بعد تجربته السابقة في مسلسل "دلع البنات" والتي كانت ناجحة للغاية".وتابع "ردود الأفعال التي جاءتني على العمل كانت مبشرة وممتازة للغاية، وهو ما يثبت أن الأعمال التي تعرض خارج موسم رمضان أصبح لديها جمهور كبير يتابعها، خاصة أن المعروض ليس بالكثير وأقصد في وقت واحد عكس مسلسلات رمضان، لذا التركيز حول متابعتها أصبح أكثر قربًا بالنسبة للمشاهدين".