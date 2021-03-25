محافظ الغربية يستقبل وفد شركة استادات مصر

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات مصر والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للشركة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة والشركة لتدعيم الرياضة في الغربية وعلى رأسها تطوير استاد طنطا الرياضي.وأشار الدكتور «رحمي» إلى أن تطوير استاد طنطا الرياضي سيكون نقلة حضارية لخدمة راغبي ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة، وذلك لحثهم على الرياضة وأداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة وجعل الرياضة جزءًا من الحياة اليومية، وأن المحافظة تهتم بتدعيم كل الأنشطة الرياضية في سبيل الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.يأتي ذلك ضمن توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بما يخدم الأسر المصرية.