الكنيسة تحتفل بذكرى نياحة البابا ميخائيل رقم 46

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بذكرى نياحة البابا ميخائيل بابا الأقباط الأرثوذكس رقم 46، والمعروف كذلك باسم البابا "خائيل".وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم من سنة 483 ش تنيح الأب القديس الأنبا خائيل السادس والأربعون من باباوات الكرازة المرقسية، وهذا الأب كان راهبًا بدير القديس مقاريوس وكان عالمًا زاهدًا، فلما تنيح سلفه البابا ثاؤذوروس الخامس والأربعون اجتمع أساقفة الوجه البحري وكهنة الإسكندرية فى كنيسة الأنبا شنودة بمصر.وأضاف: "وحصل خلاف بينهم على من يصلح، وأخيرًا استدعوا الأنبا موسى أسقف أوسيم والأنبا بطرس أسقف مريوط. ولما حضرا وجد الأنبا موسى تعنتًا من كهنة الإسكندرية فزجرهم على ذلك وصرف الجمع هذه الليلة حتى تهدأ الخواطر. ولما اجتمعوا فى الغد ذكر لهم اسم القس خائيل الراهب بدير القديس مقاريوس. فارتاحوا الى اختياره بالإجماع. وحصلوا على كتاب من والى مصر الى شيوخ برية شيهيت (وادي النطرون)، ولما وصلوا إلى الجيزة وجدوا القس خائيل قادمًا مع بعض الشيوخ لتأدية مهمة معينة فأمسكوه وقيدوه وساروا به إلى الإسكندرية، وهناك رسموه بطريركًا فى 7 1 توت سنة 460 ش ( 4 1 سبتمبر سنة 743 م )".وتابع: "وحدث أن امتنع المطر عن الإسكندرية مدة سنتين، ففي هذا اليوم هطلت أمطار غزيرة مدة ثلاثة أيام. فاستبشر الإسكندريون بذلك خيرًا. ولما أكمل سعيه وجهاده رحل بعد أن قضى على الكرسى المرقسى ثلاثًا وعشرين سنة ونصف".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.