الصين: اتفاقية الشراكة الإقليمية تدعم تعافي قطاعات الخدمات في الدول الأعضاء

ذكرت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة سوف تدعم تعافي قطاعات الخدمات في الدول الأعضاء بها بعد جائحة كورونا، وستسهل تجارة الخدمات.وقال نائب وزير التجارة الصيني "وانغ شو ون"- في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- إن "هذه الاتفاقية تضم التزامات الانفتاح من قبل الدول الأعضاء في مجالات، من بينها: التمويل والاتصالات والنقل والسياحة، ما سيدعم تطوير قطاعات الخدمات المعنية بعد دخولها حيز التنفيذ".وأضاف "ون" أن الصين صدقت- بالفعل- على الاتفاقية وتجهز بنشاط لتنفيذها، وأنه تم الترتيب بالفعل لـ87% من الواجبات الملزمة التي تضم الصين، وفقا للاتفاقية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء بالاتفاقية والبالغ عددها 15 اتفقت على التصديق على الاتفاقية في غضون هذا العام، والسعي لدخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير 2022، حيث يعد تصديق ما لا يقل عن ست دول أعضاء بمجموعة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وثلاث دول غير أعضاء بمجموعة آسيان، ضروريا لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في هذه الدول.ولفت إلى أن صادرات الصين إلى الدول الأعضاء بالاتفاقية بلغت 27% من إجمالي صادراتها خلال العام الماضي، بينما بلغت وارداتها من هذه الدول 8. 37% من إجمالي الواردات، فيما سيكون حوالي 90% من التجارة معفيا من الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.وأكد أن الاتفاقية ستدعم التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء بها، منوها إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، الذي أشار إلى أن هذا الاتفاق من المتوقع أن يزيد صادرات الدول الأعضاء بأكثر من 10% بحلول 2025.وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم عبر مجموعة كبيرة من المؤشرات، حيث يبلغ التعداد السكاني للدول الأعضاء بها 27. 2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي يبلغ 26 تريليون دولار، وإجمالي صادرات يبلغ 2. 5 تريليون دولار.