الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس الاحتفال بعيد البشارة في الإسكندرية

ترأس غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي احتفالًا بعيد البشارة، بدير سيدة البشارة بكينج مريوط بالإسكندرية.شارك غبطته في الصلاة نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل الإيبارشية، والأب كيرلس تامر رئيس الدير، ولفيف من الآباء الكهنة.ألقى غبطته كلمة العظة والتي بدأت بتهنئة الحضور، وجميع أهل الدير، حيث إن الدير هو مكان مبارك ومؤثر، وبالرغم من بعد المسافات التي تفرقنا ولكننا متحدون في الصلاة الحقيقة النابعة من القلب، مضيفًا أن عيد البشارة ليس مرتبط فقط بالعذراء، ولكنه أيضًا مرتبط بسر التجسد.