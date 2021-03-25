مقتل ضابط في الجيش الصومالي إثر انفجار لغم أرضي

لقي ضابط بالجيش الصومالي مصرعه إثر انفجار لغم أرضي استهدف سيارة كان على متنها في مديرية دينيلي، بالعاصمة مقديشو.وأفاد شهود عيان بأن التفجير، الذي سُمع دويه في بعض أحياء العاصمة، تسبب أيضا في إصابة عدد من حراسه الشخصيين.ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الحادث.وتشهد العاصمة مقديشو تفجيرات متكررة من هذا القبيل تنسب إلى "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".