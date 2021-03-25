تفاصيل فيلم Godzilla vs. Kong

6 شباب من قارات العالم المختلفة يلقون كلمة الشباب في اليوم العالمي للمسرح (dostor.org)

أبطال وصناع فيلم Godzilla vs. Kong

يشارك في بطولة فيلم Godzilla vs. Kong عدد كبير من النجوم العالميين منهم، إيزا جونزاليز وميلي بوبي براون وألكسندر سكارسجارد وريبيكا هول وكايل تشاندلر ولانس ريديك والفيلم من تأليف إيريك بيرسون ومن إخراج آدم وينجارد وومن المقرر أن تعاود سينيمات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية المغلقة إعادة العمل ن خلاله حيث يترقب العالم إيرادات قياسية له في ظل الجائحة الحالية.







فيلم Godzilla vs. Kong يقدم باللغة الإنجليزية في أجواء من الإثارة والتشويق، والفيلم الجديد يتواجد في مصر في 45 قاعة وهو رقم ضخم للغاية ومن المنتظر أن يحقق أعلى غيرادات لفيلم أجنبي وصل مصر خلال الفترة التي عملت السينيمات فيها مع جائحة كورونا، ومن أهم القاعات التي يتواجد فيها الفيلم سينما آيماكس وبوينت 90.