تفاصيل فيلم Godzilla vs. Kong

فيلم Godzilla vs. Kong يقدم باللغة الإنجليزية في أجواء من الإثارة والتشويق، والفيلم الجديد يتواجد في مصر في 45 قاعة وهو رقم ضخم للغاية ومن المنتظر أن يحقق أعلى غيرادات لفيلم أجنبي وصل مصر خلال الفترة التي عملت السينيمات فيها مع جائحة كورونا، ومن أهم القاعات التي يتواجد فيها الفيلم سينما آيماكس وبوينت 90.



أبطال وصناع فيلم Godzilla vs. Kong يشارك في بطولة فيلم Godzilla vs. Kong عدد كبير من النجوم العالميين منهم، إيزا جونزاليز وميلي بوبي براون وألكسندر سكارسجارد وريبيكا هول وكايل تشاندلر ولانس ريديك والفيلم من تأليف إيريك بيرسون ومن إخراج آدم وينجارد وومن المقرر أن تعاود سينيمات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية المغلقة إعادة العمل ن خلاله حيث يترقب العالم إيرادات قياسية له في ظل الجائحة الحالية.





يبحث الكثير من محبي السينما العالمية وخاصة أفلام السلاسل والخيال العلمي عن معلومات متتالية عن تفاصيل فيلم Godzilla vs. Kong الذي ينتظره عشاق السينما حول العالم بشغف كبير بعد التأجيلات المتتالية للعمل بسبب فيروس كورونا.وبدأت السينمات المصرية عرض فيلم Godzilla vs. Kong بقاعات العرض المختلفة خلال الساعات الماضية قبل عدد من دول العالم فيما يعد سبق للسينما المصرية وما تحققه من إيرادات جيدة نسبيا بالنسبة لانتشار فيروس كورونا.نقدم خلال هذا التقرير تفاصيل فيلم Godzilla vs. Kong المعروض حاليا حيث تقدم القصة في إطار مختلف تماما عن الأجزاء السابقة للشخصيات التي أحبها الجمهور العالمي والمصري بوجه خاص، حيث ينتظر العالم كله مواجه ذات طابع خاص بين كلا من كونج العظيم وجودزيلا التي لا يمكن إيقافها، كل ذلك والعالم يرى ويراقب من منهم سيكون ملك كل الوحوش.