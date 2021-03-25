السجن 7 سنوات لصاحب محل بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب محل ملابس بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.. صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين مصطفى عطية درويش، وأحمد محمد عزت غريب، وسكرتير الجنايات ممدوح رفعت.ترجع أحداث القضية رقم 8232 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام المتهم "إ.م.إ"، 58 سنة، صاحب محل ملابس، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهم حال تواجده داخل سيارة ملاكي، وبتفتيشه والسيارة تم ضبط عدد 25 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والسيارة لعملية الترويج، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.