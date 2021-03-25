عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أعاد علماء إيطاليون بناء وجه الملك إخناتون، أحد حكام الفراعنة، وكان فترة حكمه ما بين عامي 1353 قبل الميلاد، و1335 قبل الميلاد.وأظهرت الصورة الرقمية رجلًا في أوائل العشرينات من عمره بفك طويل وعينين ثاقبتين، إلى جانب شكل جمجمة وأنف مدبب، وهو يشبه ابنه الملك توت عنح أمون.وتزوج إخناتون من شقيقته، ونتيجة ذلك الزواج نتج عنه ولادة توت عنخ أمون بالعديد من المشكلات الصحية، فيما يعتقد العلماء أن تلك المشكلات كانت سبب الوفاة المبكرة له.وأنشأ العلماء الإيطاليون صورة رقمية لأخناتون بواسطة «الأنثروبولوجيا» الجنائية، وهو علم الأمراض القديمة، داخل مركز أبحاث علم الآثار الحيوية «FAPAB» ومقره جزيرة صقلية، مستخدمين جمجمة من مومياء تم اكتشافها في عام 1907.وأوضحوا أنه تم العثور على البقايا، المعروفة باسم «KV 55»، في مقبرة على بعد بضعة أقدام فقط من مكان دفن توت عنخ آمون، مما دفع الباحثين في ذلك الوقت إلى الاعتقاد بأنه والد الفرعون المصري الشهير.وأجريت تحاليل الحمض النووي بعد حوالي قرن من العثور عليها، وتأكدوا من أنه بالفعل الأب البيولوجي للملك توت، بينما انتقدت بعض النتائج الجينية من قبل خبراء الجزيئات القديمة في عام 2010.واستغرقت عملية إعادة بناء الوجه شهورًا حتى تكتمل، ولكن على عكس الصور السابقة لـ KV 55، فلم يقم الفريق بتضمين الشعر أو المجوهرات أو غيرها من الزخارف للتركيز فقط على سمات وجه هذا الشخص.واستخدم العلماء الإيطاليون عملية تسمى بـ«طريقة مانشستر» لهذا المشروع، والتي تأخذ في الاعتبار سمك الأنسجة الرخوة وعضلات الوجه عند إعادة بناء الوجه، ويتم تحديد شكل وحجم العضلات المختلفة على أساس الأنسجة الأساسية.في السياق ذاته، قال فرانشيسكو جالاسي مدير ومؤسس مشارك لمركز أبحاث «FAPAB»: "تم تصميم عضلات وأربطة الوجه على غرار نموذج الجمجمة وفقًا لقواعد التشريح، ووضع الجلد فوق هذا، وسمك الأنسجة عبارة عن قيم متوسطة تم تحديدها علميًا".وأكد جالاسي أن فريق العلماء سحب كمية هائلة من البيانات حول المومياء الغامضة مثل الفحوصات الجسدية السابقة للجمجمة والقياسات والأشعة السينية، موضحًا أن بناء الوجه هذه تعيد الحياة، بطريقة مجازية، إلى واحدة من أكثر المومياوات إثارة للجدل والأكثر أهمية في تاريخ العالم، والتي يُحتمل أن تُنسب إلى أخناتون نفسه، على الرغم من أنه قد يكون هناك حاجة لمزيد من التأكيد على معلومات أنها تعود إليها".ولم تكن مومياء إخناتون هي فقط المثيرة للجدل، ولكن الملك الفرعوني نفسه كان محاطا بجدل واسع عندما حكم مصر، فعند وصوله للسلطة تخلى عن تقاليد مصر في عبادة العديد من الآلهة، وعزز التوحيد ولم يعبد سوى قرص الشمس المسمى «آتون»، ولم يتم قبول هذا التحول على نطاق واسع في مصر القديمة، التي تركزت ثقافتها بأكملها حول العديد من الآلهة.وعند وفاة أخناتون أخفى الشعب آثار فرعون الراحل وشطب اسمه من قائمة الحكام، ومع ذلك فقد أعيد تأسيس ديانة الآلهة المتعددة السابقة بمجرد أن تولى توت عنخ آمون نجل أخناتون العرش، بدأ توت عنخ آمون عهده في سن الثامنة أو التاسعة، وحكم نحو تسع سنوات، وكان يعاني من مشاكل صحية بسبب كون والديه أخًا وأختًا.ويعتقد العلماء أن هذا جعله يعاني من إعاقات جسدية ناجمة عن اختلالات هرمونية، وأدى ذلك إلى وفاته المبكرة في أواخر سن المراهقة، فيما تشير الأساطير المختلفة إلى أنه قتل أو تورط في تحطم عربة بعد العثور على كسور في جمجمته وأجزاء أخرى من هيكله العظمي.ويقول بعض العلماء إنه ربما مات بسبب مرض وراثي، لأن واحدة فقط من حالات الكسور حدثت قبل وفاته، في حين أن قدمه المضغوطة كانت ستمنعه بشكل قاطع من المشاركة في سباق العربات.وأشار هوتان أشرفيان المحاضر في «إمبريال كوليدج» البريطانية، إلى أن العديد من أفراد أسرة الفرعون المصري يبدو أنهم يعانون من أمراض يمكن تفسيرها من خلال الاختلالات الهرمونية، موضحًا: "كثير من أسلافه عاشوا شيخوخة مبكرة، وأقاربه من الدرجات الأولى كان يموتون مبكرا، وكذلك الأجيال التي تتبعهم".من جانبه، قال أشرف سليم مصري مختص في الأشعة: "يظهر التشريح الافتراضي أن أصابع القدم متباينة، فهو كان يعرج بشدة، ويمكننا القول أن كسرًا حدث قبل وفاته في الركبة"، حسبما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.ودُعمت الأدلة على المشكلات الجسدية للملك توت عنخ أمون عن طريق 130 عصا مشي، تم العثور عليها في قبره، إذ يعتقد الباحثون أن الملك الفرعوني المصري كُسرت ساقه وتوفي متأثرا بالعدوى التي أعقبت ذلك بعد فترة قليلة.