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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف أنحاء الجمهورية

الخميس 25/مارس/2021 - 05:43 م
أعمال التطهير والتعقيم
أعمال التطهير والتعقيم
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دفعت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة بعربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة، وأطقم التطهير المحمولة؛ لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لجراج جسر السويس ومحيطه، وكذا موقف "ميني باص" النزهة ومحطة مترو النزهة وموقف السرفيس، فضلًا عن القيام بأعمال التطهير والتعقيم لمنطقة الألف مسكن ومحطة مترو الألف مسكن.

يأتي ذلك استمرارًا للحملة المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، نفذت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمحطتى قطار مصر وسيدي جابر وعدد من المواقف الجماعية، فضلًا عن عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والمصالح الحكومية والمجمعات الخدمية، وعدد من القرى والمناطق التى تقع فى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية وتشهد كثافة عالية للمواطنين.

كما تم توزيع "الماسكات" الطبية على المواطنين فى الأماكن التى تشهد تردد المواطنين عليها بشكل مكثف، بما يسهم فى توفير أقصى درجات الوقاية حفاظًا على سلامتهم.

وقام عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية- كذلك- بالتعاون مع عناصر المنطقة الشمالية العسكرية بتوفير السلع الغذائية منخفضة التكلفة للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة.

وأكدت القوات المسلحة أن ذلك يأتي في إطار تقديم القوات المسلحة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصرى العظيم.
القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف أنحاء الجمهورية
القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف أنحاء الجمهورية
القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف أنحاء الجمهورية
القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف أنحاء الجمهورية
القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف أنحاء الجمهورية
القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف أنحاء الجمهورية
القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف أنحاء الجمهورية
القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف أنحاء الجمهورية

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