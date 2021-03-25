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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عادل عبده رئيسا لبيت الفنون الشعبية للعام الرابع

الخميس 25/مارس/2021 - 04:45 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بالتجديد للمخرج عادل عبده، لرئاسة الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية للعام الرابع على التوالي.

وقد شهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية خلال الفترة الماضية، إنتاج عروض مسرحية جديدة، تهدف إلى تعريف الشباب والنشء الجديد بقامات ورموز الفن، الذين أثروا الحياة الفنية، مثل الموسيقار بليغ حمدى، وفنان الشعب سيد درويش، ويجرى حاليا بروفات مسرحية ألمظ وسي عبده.

كما شهدت الفترة الماضية إنجازات عديدة منها افتتاح سيرك ومسرح مايو بعد إغلاق دام لأكثر من عشرين عاما، وتفعيل دور الأوركسترا الحية لفرقتي رضا والقومية، وضخ عناصر ووجوه جديدة للفرق الفنية، وإعادة افتتاح مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، ورفعت لافتة كامل العدد في معظم المواقع والعروض الفنية للبيت.

يعد الدكتور عادل عبده من المخرجين الذين تميزوا فى مجال المسرح الاستعراضي والمهرجانات الدولية سواء داخل مصر أو خارجها، قدم العديد من الأعمال المسرحية التى حققت نجاحات كبيرة، بالأضافة إلى إخراجه عدد كبير من الاحتفالات القومية، وأوبريتات حفلات ليالي التليفزيون، ومهرجان السياحة والتسوق، ومهرجان الإذاعة والتليفزيون.

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