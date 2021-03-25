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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الدفاع: أبطال القوات المسلحة يثبتون أنهم نبت أصيل من الشعب

الخميس 25/مارس/2021 - 05:24 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي
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أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن أبطال القوات المسلحة يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات، أنهم نبت أصيل من الشعب المصري يحملون في أعناقهم أمانة الحفاظ على سلامة الوطن وحرية أراضيه وإعلاء كلمته.

جاء ذلك خلال زيارة القائد العام- يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة- عددًا من المرضى والمصابين من أبطال القوات المسلحة؛ للاطمئنان على صحتهم، حيث يخضعون حاليًا للعلاج بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

وأعرب القائد العام عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وأمر بتوفير كل الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة حالتهم الصحية.

من جانبهم، أعرب المرضى والمصابون عن خالص امتنانهم للقوات المسلحة على الرعاية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة التي تُقدم لهم ولأسرهم، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم.

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